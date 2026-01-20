Benvenuto Giovanni | un nuovo fiocco azzurro nella redazione di Avellino Today

Benvenuto Giovanni: un nuovo membro si aggiunge alla redazione di Avellino Today. Nato oggi, 20 gennaio 2026, alle 10.45, rappresenta un'occasione di gioia e speranza. Un nome che porterà con sé nuove energie e progetti, contribuendo con pazienza e dedizione al nostro lavoro quotidiano. Un caloroso benvenuto a Giovanni, che già si distingue come simbolo di novità e continuità.

Oggi, 20 gennaio 2026, alle 10.45, è arrivato un nuovo lupetto: Giovanni. Un nome che sembra già custodire una storia gentile, come se fosse sempre stato lì, ad aspettare il momento perfetto per farsi chiamare.L'abbraccio della redazione a mamma e papàLa mamma di Giovanni è la nostra bravissima.

