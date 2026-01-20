Beni comunali affidati in gestione parte il bando per 4 chioschi fra Carbonara e la Pineta San Francesco

È stato pubblicato il bando per l’affidamento in gestione di quattro chioschi situati tra Carbonara e la Pineta San Francesco. L’iniziativa fa parte del piano comunale di alienazioni e valorizzazioni di beni immobili, con l’obiettivo di ottimizzare l’uso e la gestione delle proprietà comunali. La procedura è rivolta a soggetti interessati a contribuire alla valorizzazione del patrimonio pubblico, nel rispetto delle normative vigenti.

Il provvedimento rientra nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni di beni immobili comunali. È stato inserito, nel sito istituzionale del Comune di Bari, l'avviso pubblico per la concessione in uso di quattro beni comunali. Si tratta di due chioschi in piazza Sandro Pertini, a Carbonara.

