Benfica Guilherme Muller | Ecco come funziona il nostro scouting Mourinho mi ha sorpreso il nuovo Joao Neves è già dietro l’angolo…

Guilherme Muller, direttore generale del Benfica, spiega il metodo di scouting del club e condivide alcune riflessioni sul lavoro di formazione. In vista della partita con la Juventus, Muller ha anche commentato alcune novità sulla crescita dei giovani talenti, tra cui il possibile emergere di un nuovo Joao Neves, e ha menzionato l’impatto di Mourinho nel panorama calcistico.

Calciomercato Juve: Vlahovic non rinnova ma rimane in Serie A? È lotta a due per il serbo, ecco dove potrebbe trasferirsi Mercato Roma: due rinforzi per Gasperini dalla Premier League. Massara accelera, ecco chi può arrivare nella Capitale Calciomercato Juventus: mossa per Mateta. Aumentata l’offerta per l’attaccante, le cifre e la formula proposte al Crystal Palace. Ultimissime Calciomercato Cagliari, tutto pronto per il ritorno di Dossena. Rallenta invece quello scambio, le ultimissime Moviola Como Lazio: Fabbri bocciato dai giornali! Cosa non ha convinto del suo operato, gli errori commessi! Calciomercato Juve: Vlahovic non rinnova ma rimane in Serie A? È lotta a due per il serbo, ecco dove potrebbe trasferirsi Inter, Zamorano allo scoperto: «Basta pensare al 5-0 con il Psg! Pio Esposito? Futuro luminoso, da tantissimo tempo non si parlava di un centravanti così. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Benfica, Guilherme Muller: «Ecco come funziona il nostro scouting. Mourinho mi ha sorpreso, il nuovo Joao Neves è già dietro l’angolo…» Leggi anche: Marotta racconta: «Pellegrini mi voleva già all’Inter! Chivu? Mi meraviglio di chi si è sorpreso della sua bravura, qualcuno addirittura evocava Mourinho… Sullo stadio dico questo» Mourinho già scricchiola al Benfica, il sostituto si prepara: le indiscrezioni clamoroseMourinho sta affrontando una fase delicata al Benfica, con voci di un possibile sostituto già in circolazione. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Benfica, Guilherme Muller: «Ecco come funziona il nostro scouting. Mourinho mi ha sorpreso, il nuovo Joao Neves è già dietro l’angolo…» - Benfica, Guilherme Muller – direttore generale dei portoghesi – ha rilasciato una lunga intervista alla vigilia della Juventus. calcionews24.com

Il DG del Benfica Campus: "Il nuovo Joao Neves è in arrivo. Mourinho sui giovani è diverso" - Domani la Juventus ospita il Benfica per la partita di Champions League e, in vista della sfida, il quotidiano Tuttosport ha intervistato Guilherme Muller,. tuttomercatoweb.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.