Una recente iniziativa benefica promossa da Nicola Peltz, volta a raccogliere fondi per i cani senza casa colpiti dagli incendi di Los Angeles, ha scatenato tensioni all’interno della famiglia Beckham. Victoria ha deciso di non partecipare, evidenziando le divergenze tra i membri della famiglia. Questo episodio si inserisce in un contesto di conflitti interni che coinvolgono anche Brooklyn Beckham, sottolineando come questioni di solidarietà e valori possano diventare motivo di discussione familiare.

Una raccolta fondi per aiutare i cani rimasti senza casa dopo gli incendi di Los Angeles si è trasformata nell’ennesimo capitolo dello scontro tra Brooklyn Beckham e la sua famiglia. Al centro della polemica, il presunto rifiuto di Victoria Beckham di sostenere l’iniziativa benefica portata avanti da Nicola Peltz, moglie del figlio. «L'unica volta che abbiam chiesto qualcosa» Gli incendi che hanno devastato Los Angeles nel gennaio 2025 hanno causato 31 morti, costretto oltre 200 mila persone a evacuare e distrutto più di 18 mila edifici. In quei giorni Nicola Peltz si è mobilitata con la sua associazione Yogi’s House, impegnata nel salvataggio di cani provenienti da rifugi sovraffollati, organizzando eventi e una raccolta fondi per gli animali colpiti dai roghi. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Beckham in guerra, quella volta che Victoria disse no all'iniziativa benefica di Nicola Peltz. Brooklyn: «Voleva salvare i cani senza casa»

Brooklyn Beckham attacca i genitori e difende la moglie Nicola Peltz, "umiliato da mia madre al matrimonio"Brooklyn Beckham ha pubblicamente criticato i genitori, David e Victoria Beckham, accusandoli di aver umiliato sua moglie Nicola Peltz durante il matrimonio.

Guerra in casa Beckham, Brooklyn ancora contro i genitori David e Victoria: “Parlatemi solo tramite avvocati”Le recenti tensioni familiari tra Brooklyn Beckham e i genitori David e Victoria continuano a suscitare attenzione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Guerra in casa Beckham, Brooklyn ancora contro i genitori David e Victoria: Parlatemi solo tramite avvocati; Nicola Peltz rende omaggio allo stilista del suo abito da sposa Valentino dopo la sua morte… mentre il marito Brooklyn Beckham dichiara guerra alla famiglia falsa nello sfogo on-line | MR IT; David e Victoria Beckham hanno un barlume di speranza riguardo al ricongiungimento con il figlio Brooklyn; David e Victoria Beckham FINALMENTE vincono la guerra contro i loro vicini sui piani per una nuova strada di accesso alla loro casa da 12 milioni di sterline nel Cotswolds.

Beckham in guerra, quella volta che Victoria disse no all'iniziativa benefica di Nicola Peltz. Brooklyn: «Voleva salvare i cani senza casa» - Una raccolta fondi per aiutare i cani rimasti senza casa dopo gli incendi di Los Angeles si è trasformata nell’ennesimo capitolo dello ... msn.com

Guerra in casa Beckham, Brooklyn ancora contro i genitori David e Victoria: Parlatemi solo tramite avvocati - Le relazioni tra i Beckham sono sempre più tese: il figlio maggiore Brooklyn ha chiesto ai genitori di contattarlo solo tramite i loro avvocati ... dilei.it

Brooklyn Beckham rompe il silenzio e lo fa nel modo più duro possibile: con una serie di storie Instagram che stanno facendo il giro del web e che, di fatto, suonano come una dichiarazione di guerra alla sua famiglia. Il figlio maggiore di David e Victoria Bec - facebook.com facebook