Beautiful streaming replica puntata 20 gennaio 2026 | Video Mediaset

Oggi, martedì 20 gennaio 2026, torna l’appuntamento con Beautiful, la soap americana trasmessa da Mediaset. Nella puntata di oggi, Deacon accoglie Sheila a casa, e i protagonisti condividono i primi momenti insieme. Questa puntata si può vedere in replica attraverso i video disponibili online.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 20 gennaio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Deacon ha riportato a casa Sheila e si godono i primi momenti insieme. Fanno progetti per il matrimonio, ma Sheila, a un certo punto, avverte un malore. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Beautiful si ferma, in replica da oggi: quando tornano in onda le nuove puntate/ Anticipazioni: choc Thomas!Beautiful, oggi - 2 agosto 2025 - si ferma con l’ultima puntata inedita: da domani le repliche, ecco quando torna in onda con le nuove puntate. E’ arrivato quel periodo dell’anno; agosto è per ... ilsussidiario.net

