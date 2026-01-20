Beatrice Venezi rompe il silenzio | Non ho seguito molto le polemiche

Beatrice Venezi ha recentemente commentato le polemiche legate al teatro La Fenice, affermando di aver seguito poco la situazione. In un intervento sobrio, la direttrice d’orchestra ha condiviso alcune riflessioni, sottolineando di aver preferito non entrare nel merito delle controversie e concentrarsi sul proprio ruolo. Questa dichiarazione offre uno sguardo più disteso sulla sua posizione, evitando qualsiasi toni sensazionalistico.

In questi mesi le polemiche hanno travolto Beatrice Venezi, dopo che è stata assegnata come direttrice d’orchestra al Teatro La Fenice. In molti in questi mesi hanno protestato contro questa decisione. La prima non è stata fatta a teatro, poi per il concerto di Capodanno è stata indossata la spilla del dissenso, proprio per continuare a mostrare dissenso verso la decisione che è stata imposta e sulla quale il sindaco non vuole prendere posizione. Beatrice Venezi ha risposto ai giornalisti: “Dico soltanto che sono così raccomandata che lavoro praticamente, esclusivamente all’estero e che di questa vicenda parlerò a tempo debito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

