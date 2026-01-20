Beatrice Venezi commenta la sua recente nomina alla Fenice, precisando di aver seguito poco le polemiche mentre era all’estero per impegni professionali. La direttrice musicale si confronta con le tensioni legate a spillette e sindacati, sottolineando la sua attenzione esclusivamente agli aspetti artistici. Tornata in Italia, ha presentato la Carmen al Teatro Verdi di Pisa, confermando il suo impegno nel panorama musicale nazionale.

«Ero all’estero per lavoro e non ho seguito da vicino le polemiche ». Beatrice Venezi interviene per la prima volta dopo la nomina a direttrice musicale della Fenice, approfittando del rientro in Italia per presentare la Carmen al Teatro Verdi di Pisa. Poche parole, ma nette. Le spille di protesta indossate dagli orchestrali veneziani non le interessano, anzi «avrebbero potuto farle più stilizzate, magari con uno Swarovski », provoca. E a chi continua a chiederle un passo indietro dalla guida artistica del teatro lagunare, con un incarico previsto a partire dal 2027, risponde rimandando ogni chiarimento: «Sto aspettando il momento giusto e non è ancora quel momento.🔗 Leggi su Open.online

Le spillette contro Beatrice Venezi vanno in ristampa, avviata una raccolta fondi: «Oltre 1.600 euro di donazioni in poche ore»Le spillette contro Beatrice Venezi sono in ristampa dopo aver raccolto oltre 1.

Leggi anche: Ennesima farsa dei sindacati della Fenice: in corteo contro Beatrice Venezi, la direttrice troppo di destra…

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Giù le mani da Beatrice Venezi: il sindaco di Lucca smonta il tribunale del pensiero unico e rompe l'assedio: giudicatela per il merito.

Beatrice Venezi all’attacco: «Io tanto raccomandata che lavoro solo all’estero». La frecciata su spillette e sindacati - La direttrice d’orchestra contestata a Venezia è tornata in Italia per presentare la Carmen al teatro Verdi di Pisa. E cita la famosa frase dell'allenatore Boskov: «Parlerò a tempo debito, ma la parti ... msn.com

Beatrice Venezi sul caso Fenice: La partita è chiusa quando l’arbitro fischia. E intanto dirige a Pisa - La musicista parla nell’ambito della presentazione della Carmen di Georges Bizet, che andrà in scena al Teatro Verdi nella città della Torre. Appuntamento venerdì 23 e domenica 25 gennaio ... msn.com

Chi è BEATRICE VENEZI e perché la sua nomina alla FENICE è così divisiva

Chi si rivede, Beatrice Venezi. “Carmen” la prima direzione x.com

>>>Pisa, il Teatro Verdi presenta la nuova produzione di Carmen di Georges Bizet con la regia di Filippo Tonon e la direzione di Beatrice Venezi facebook