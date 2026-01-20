Bassetti torna all’attacco di Belen sui vaccini e svela cos’è la misteriosa flebo che si fa nel video

Matteo Bassetti torna a commentare le affermazioni di Belen Rodriguez sui vaccini, questa volta focalizzandosi su un trattamento anti-age mostrato in un video della showgirl. Dopo le polemiche precedenti, l’infettivologo ha evidenziato come la flebo utilizzata in quel contesto possa sollevare interrogativi sulla sua natura e utilità. La vicenda si inserisce nel dibattito più ampio sulle pratiche di benessere e sulla corretta informazione in tema di salute.

Matteo Bassetti torna all’attacco di Belen Rodriguez con una nuova critica sul tema dei vaccini. Dopo le polemiche di tre giorni fa, quando l’infettivologo aveva commentato un video della showgirl sull’influenza e sui vaccini, oggi il medico ha puntato il dito contro un trattamento anti-age tramite flebo al quale Belen si sottopone in un altro filmato. In un video pubblicato su Facebook, Bassetti ha messo nel mirino una terapia a base di nicotinammide adenina dinucleotide, meglio conosciuta come NAD, che Belen aveva condiviso con i suoi follower mostrandosi sdraiata mentre riceveva l’infusione endovenosa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

