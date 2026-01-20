Bassetti contro Belen Rodriguez | nel mirino la ‘cura anti-age’ al NAD e le critiche ai vaccini

Recentemente, Matteo Bassetti ha espresso dubbi sulla validità della cura anti-age al NAD, evidenziando l'assenza di prove scientifiche nel trattamento degli esseri umani. La discussione si è intensificata con le critiche di Belen Rodriguez ai vaccini, alimentando un dibattito pubblico su temi di salute e scienza. Questo confronto mette in evidenza le diverse opinioni e le controversie che circondano approcci e opinioni nel campo medico e della salute pubblica.

Nuovo scontro pubblico tra Matteo Bassetti e Belen Rodriguez. L'infettivologo del San Martino di Genova è tornato a criticare la showgirl argentina, questa volta puntando il dito contro una terapia anti-age a base di NAD (nicotinammide adenina dinucleotide) mostrata sui social dalla stessa Belen nelle scorse settimane.

Bassetti di nuovo contro Belen, nel mirino una ‘cura anti-age’Matteo Bassetti torna a criticare Belen Rodriguez, questa volta in merito a una sua recente esperienza con febbre e tosse condivisa sui social.

Belen Rodriguez contro i vaccini? Le parole che scatenano la reazione di BassettiRecentemente, Belen Rodriguez ha condiviso sui social le sue esperienze di febbre e mal di gola, suscitando discussioni sui vaccini.

