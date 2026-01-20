L’Etrusca Basket conquista la seconda vittoria consecutiva nel campionato di Serie B, superando in casa l’Olimpia Legnaia con il punteggio di 79-69. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione, mantenendo il ritmo durante la prima giornata di ritorno. Questa prestazione rafforza la posizione in classifica e rappresenta un passo importante nel proseguimento del campionato interregionale B.

Seconda vittoria consecutiva per l’Etrusca Basket che ha superato l’Olimpia Legnaia per 79-69 tra le mura di casa durante la prima giornata di ritorno nel campionato interregionale B. L’avvio è stato equilibrato con le due formazioni capaci di rispondersi colpo su colpo con i padroni di casa avanti 15-13 nella prima frazione. Nel secondo quarto Legnaia ha trovato maggiore fluidità offensiva, sfruttando alcune disattenzioni dell’Etrusca e ribaltando il punteggio fino al 39-32 dell’intervallo lungo. Tuttavia, il rientro dagli spogliatoi ha cambiato completamente l’inerzia della sfida: San Miniato ha alzato l’intensità difensiva, recuperato palloni importanti e aperto un break di 11-0 che ha ribaltato la gara, dando il via alla rimonta fino al 59-48 con cui si è chiuso il terzo periodo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - BASKET SERIE B. L’Etrusca ora corre. Respinto l’assalto del Legnaia

Mini raduno a Roma dal 26 al 28 gennaio con atleti Under 22 di Serie B Nazionale. I convocati del CT Banchi; Basket Serie B, la Redel batte e supera Brindisi, Ragusa resta in vetta. Classifica e risultati; Rimini sempre più capitale del basket, il Flaminio ospiterà le finali di Coppa Italia di serie A2 e B; Pielle sette bellezze, Turchetto: Primi grazie al lavoro, ma non siamo i più forti.

