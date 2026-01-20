Basket serie B Interregionale La Mens Sana in Liguria vince e convince Belli | Abbiamo mostrato chi siamo

La Mens Sana si conferma leader nel campionato di basket serie B interregionale, conquistando la terza vittoria consecutiva in Liguria. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione, uscendone con altri punti in classifica e il sostegno di oltre cento tifosi. La vittoria rafforza il primato biancoverde, in attesa della pausa, e testimonia il buon momento della squadra.

La terza vittoria consecutiva della Mens Sana certifica il primato dei biancoverdi, usciti da La Spezia con altri due punti in classifica e con l'entusiasmo alle stelle dei più di cento tifosi accorsi in Liguria (capienza massima del settore ospite dell'impianto spezzino sold out dopo poche ore dalla vendita dei tagliandi) per l'ultimo match prima del turno di stop. Domenica infatti Pannini & C. osserveranno la giornata di riposo per poi tornare in campo il 1 febbraio in casa contro Borgomanero, che all'andata inflisse ai senesi il primo ko stagionale. Le sensazioni dopo il successo di La Spezia sono molto buone per diversi motivi.

