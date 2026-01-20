Bari auto contro bus | nell’incidente muoiono due fidanzatini di 15 e 18 anni

Un grave incidente stradale si è verificato in provincia di Bari, coinvolgendo due auto e un autobus di linea. Nella collisione sono deceduti due giovani, un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 15. L’accaduto ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Due ragazzi di 15 e 18 anni sono morti in un terribile incidente stradale che ha coinvolto due auto e un autobus di linea in provincia di Bari. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 19 dicembre, sulla strada fra Acquaviva delle Fonti e Adelfia. A perdere la vita Gianvito Novielli, diciottenne, alla guida di una Volkswagen Passat, e Denise Buffoni, quindicenne, passeggera della stessa auto. I due erano fidanzati. Novielli, in particolare, era molto conosciuto ad Acquaviva: giocava nella squadra locale, il Football Acquaviva, nel campionato di Terza Categoria. Un terzo ragazzo, di 19 anni, anche lui a bordo della Passat, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Miulli di Acquaviva, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Tpi.it

Tragico frontale col bus, i fidanzati Gianvito e Denise di 18 e 15 anni morti insieme nell’auto distruttaUn tragico incidente si è verificato ad Acquaviva delle Fonti, dove un'auto è rimasta coinvolta in un frontale con un autobus di linea Sita.

