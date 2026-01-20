Barbareschi risponde a Ranucci | Finto eroe e maleducato i soldi del teatro non li ho mai presi

Luca Barbareschi risponde a Sigfrido Ranucci, replicando alle accuse emerse durante una discussione televisiva. In un’intervista al Corriere, l’attore e conduttore chiarisce la propria posizione, negando di aver mai sottratto soldi dal teatro e definendo Ranucci un “finto eroe” e “maleducato”. La controversia tra i due prosegue, aggiungendo un nuovo capitolo a una vicenda che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media.

La querelle televisiva tra Luca Barbareschi e Sigfrido Ranucci si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo le frecciate di Ranucci in diretta a Report, l’attore e conduttore ha deciso di rispondere pubblicamente sul Corriere, difendendo il suo operato e sfidando Ranucci a duello. Barbareschi ha ribadito al Corriere (via Fanpage ) che il suo programma Allegro ma non troppo ha una natura “culturale e aspirazionale”, mentre Ranucci sarebbe “solo buono a creare maldicenze”. Ha precisato inoltre che i finanziamenti pubblici al Teatro Eliseo, di cui Ranucci ha parlato a Report, non sono finiti nelle sue tasche, ma sono stati interamente investiti nelle attività teatrali. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Barbareschi replica a Ranucci: “Non ho intascato niente. Lui mi annoia, è un finto eroe che finirà nel nulla”Luca Barbareschi risponde alle accuse di Report riguardo al Teatro Eliseo, smentendo ogni coinvolgimento illecito e definendo il suo interlocutore, Sigfrido Ranucci, un

Ranucci replica a Barbareschi: “Dovrebbe restituire otto milioni di euro”. La risposta del conduttore di Report che ricorda i fondi pubblici elargiti al teatro EliseoDurante la puntata di Report, Sigfrido Ranucci ha risposto alle critiche di Luca Barbareschi, sottolineando che l’attore dovrebbe restituire otto milioni di euro.

