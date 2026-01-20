Barbareschi replica a Ranucci | Non ho intascato niente Lui mi annoia è un finto eroe che finirà nel nulla
Luca Barbareschi risponde alle accuse di Report riguardo al Teatro Eliseo, smentendo ogni coinvolgimento illecito e definendo il suo interlocutore, Sigfrido Ranucci, un
Luca Barbareschi controbatte all'inchiesta di Report sul Teatro Eliseo nella puntata di domenica 18 gennaio, dopo la stoccata che lui stesso ha lanciato a Sigfrido Ranucci la domenica precedente. L'attore prende le distanze dalle accuse e aggiunge: "Non gli voglio male, è un finto eroe".🔗 Leggi su Fanpage.it
Vorrei tranquillizzare Luca Barbareschi. Nessuno l'ha spiato. In quelle carte non c'è nulla di eversivo, se non la lettura dei bilanci dell'Eliseo, teatro tra i più importanti d'Italia, di cui lui è proprietario.
