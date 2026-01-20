Barbareschi replica a Ranucci | Non ho intascato niente Lui mi annoia è un finto eroe che finirà nel nulla

Da fanpage.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Barbareschi risponde alle accuse di Report riguardo al Teatro Eliseo, smentendo ogni coinvolgimento illecito e definendo il suo interlocutore, Sigfrido Ranucci, un

Luca Barbareschi controbatte all'inchiesta di Report sul Teatro Eliseo nella puntata di domenica 18 gennaio, dopo la stoccata che lui stesso ha lanciato a Sigfrido Ranucci la domenica precedente. L'attore prende le distanze dalle accuse e aggiunge: "Non gli voglio male, è un finto eroe".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

“Mi spia da due anni”: Barbareschi accusa Ranucci in tv, lui replica: “Hai chiesto tu il traino”Durante una puntata di Rai 3, è scoppiata una discussione tra i conduttori Barbareschi e Ranucci, che si sono scambiati accuse e risposte dirette.

“Ho denunciato le molestie sessuali subite nel tour di Will Smith e lui mi ha licenziato”: la replica del cantanteUn cantante ha accusato Will Smith di molestie sessuali durante un tour, e successivamente di aver subito un licenziamento ingiustificato come ritorsione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

barbareschi replica ranucciBarbareschi replica a Ranucci: “Non ho intascato niente. Lui mi annoia, è un finto eroe che finirà nel nulla” - Luca Barbareschi controbatte all'inchiesta di Report sul Teatro Eliseo nella puntata di domenica 18 gennaio, dopo la stoccata che lui stesso ha lanciato ... fanpage.it

barbareschi replica ranucciSigfrido Ranucci replica a Luca Barbareschi: "Dovrebbe restituire otto milioni di euro". Poi gli passa la linea | VIDEO - Dopo la sfuriata del conduttore della settimana scorsa, arriva la risposta del giornalista A una settimana di distanza dalla sfuriata in diretta di Luca Barbareschi, arriva la replica del conduttore d ... tpi.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.