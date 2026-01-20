Luca Barbareschi risponde alle accuse di Report riguardo al Teatro Eliseo, smentendo ogni coinvolgimento illecito e definendo il suo interlocutore, Sigfrido Ranucci, un

Luca Barbareschi controbatte all'inchiesta di Report sul Teatro Eliseo nella puntata di domenica 18 gennaio, dopo la stoccata che lui stesso ha lanciato a Sigfrido Ranucci la domenica precedente. L'attore prende le distanze dalle accuse e aggiunge: "Non gli voglio male, è un finto eroe".🔗 Leggi su Fanpage.it

“Mi spia da due anni”: Barbareschi accusa Ranucci in tv, lui replica: “Hai chiesto tu il traino”Durante una puntata di Rai 3, è scoppiata una discussione tra i conduttori Barbareschi e Ranucci, che si sono scambiati accuse e risposte dirette.

“Ho denunciato le molestie sessuali subite nel tour di Will Smith e lui mi ha licenziato”: la replica del cantanteUn cantante ha accusato Will Smith di molestie sessuali durante un tour, e successivamente di aver subito un licenziamento ingiustificato come ritorsione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Barbareschi replica a Ranucci: “Non ho intascato niente. Lui mi annoia, è un finto eroe che finirà nel nulla” - Luca Barbareschi controbatte all'inchiesta di Report sul Teatro Eliseo nella puntata di domenica 18 gennaio, dopo la stoccata che lui stesso ha lanciato ... fanpage.it