Bar Carlino 2025 | Bologna - Celtic

20 gen 2026

Bar Carlino 2025 a Bologna, in collaborazione con Celtic, si presenta come un punto di riferimento per gli appassionati di calcio. Dopo il riscontro positivo della stagione precedente, il locale rinnova il suo impegno nel offrire un ambiente accogliente per seguire le partite e condividere la passione sportiva, accompagnando i tifosi nelle emozioni dell’avventura europea del Bologna.

Dopo il grande successo della scorsa stagione,  Bar Carlino  torna per accompagnare il Bologna nella sua avventura europea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

bar carlino 2025 bologna celtic

