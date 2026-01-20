Banzato alla guida del Padova la politica applaude la decisione dell' imprenditore

La politica locale ha espresso il proprio apprezzamento per la scelta di Alessandro Banzato come nuovo proprietario del Calcio Padova. La decisione segna un passo importante per la società, con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e stabilizzare la gestione. Banzato, noto imprenditore, assume così un ruolo cruciale nel futuro del club, che punta a una crescita sostenibile e a un rapporto più saldo con la comunità.

Anche la politica locale ha voluto dare il benvenuto al neo proprietario del calcio Padova, l'imprenditore Alessandro Banzato. Entusiasta il Sindaco Sergio Giordani, che proprietario del Padova è pure stato portandolo addirittura in Serie A, ma anche altri esponenti politici hanno voluto far.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: L’ex senatrice Gallone alla guida dell’Ispra: è la prima figura politica nella storia dell’Istituto

Comunicato Stampa: CRV - Presidente Zaia: “Congratulazioni a Banzato, nuovo azionista di maggioranza del Calcio Padova"Il presidente Zaia ha espresso le proprie congratulazioni ad Alessandro Banzato, nuovo azionista di maggioranza del Calcio Padova.

