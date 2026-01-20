Bando per gli aiuti alle imprese Posticipati i termini di scadenza

Il Comune di Argentario ha prorogato al 15 febbraio la scadenza del Bando Imprese 2025, che offre contributi a fondo perduto alle microimprese del settore commercio, artigianato, servizi alla persona e agricoltura. Questa modifica permette alle imprese interessate di presentare le domande con maggiore certezza e tempo a disposizione, sostenendo lo sviluppo e la crescita del tessuto imprenditoriale locale.

Posticipato al 15 febbraio il Bando Imprese 2025. E’ questa la decisione presa dal Comune argentarino che ha quindi modificato il termine per la presentazione delle domande di contributi a fondo perduto a sostegno delle microimprese del commercio, dell’artigianato, dei servizi alla persona e all’agricoltura con sede operativa. Modificato anche il punteggio minimo fissato per l’ammissione al contributo portandolo a 50. Nella Determina dirigenziale 62026 viene spiegato che deve essere sostituita la previsione dell’articolo 7, comma 7, dell’Avviso nella parte in cui prevede che "sono valutate come non ammissibili alla concessione del contributo, le domande a cui la Commissione attribuisca un punteggio inferiore a 70 punti complessivi (inteso come punteggio minimo al fine di ammettere la domanda alla concessione del contributo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bando per gli aiuti alle imprese. Posticipati i termini di scadenza Leggi anche: Bando "Imprese Borghi": quasi 2 milioni di euro alle imprese di Oliveto Citra Leggi anche: Comune di Napoli, bando esclude da aiuti le imprese di Vomero e Chiaia. È polemica: “Va corretto” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Blue Tongue, aiuti in arrivo per gli allevatori: bando da 400mila euro in Abruzzo - Pubblicazione dell’Avviso pubblico per l’aiuto straordinario alle aziende zootecniche colpite dal Blue Tongue Virus ... laquilablog.it

comune.allai.or.it/ente/avvisi/428 Bando aiuti di Stato - Annualità 2022 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.