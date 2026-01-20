Bambini in difficoltà il protocollo per una rete di protezione più solida

Il protocollo per una rete di protezione più solida mira a rafforzare gli interventi a tutela di bambini e adolescenti in condizioni di disagio, sia in Italia che nei contesti internazionali colpiti da conflitti e crisi umanitarie. L’obiettivo è garantire un intervento tempestivo ed efficace, assicurando il benessere psicosociale dei giovani più vulnerabili e sostenendo le famiglie in situazioni di grave difficoltà.

Ampliare gli interventi a tutela della salute e del benessere di bambini e adolescenti che vivono in situazioni di conflitto, crisi umanitarie e grave disagio psicosociale, in Italia e nei contesti internazionali colpiti dalla guerra. Con questa finalità nasce il Protocollo d’Intesa per la tutela della salute mentale dei bambini, siglato da Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro e Fondazione Child, e da Domenico Giani, presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia. Le attività congiunte. L’accordo prevede la realizzazione di interventi congiunti e mirati, come l’organizzazione di incontri, convegni e percorsi formativi per volontari e professionisti del settore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

