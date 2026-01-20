Bailey lascia la Roma | Massara a caccia di un nuovo Lookman

Bailey lascerà la Roma dopo una breve esperienza in Italia, tornando in Inghilterra. La società giallorossa ora si concentrerà sulla ricerca di un nuovo attaccante, con Massara che valuta le possibili alternative, tra cui un eventuale sostituto di Lookman. La cessione del giamaicano apre una nuova fase nel mercato della Roma, che intende rafforzare il reparto offensivo per la seconda parte della stagione.

