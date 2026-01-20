Badge di cantiere | niente allarmismi ad oggi nessun adempimento richiesto alle imprese

In merito al badge di cantiere, Ance Brindisi precisa che, al momento, non è richiesto alcun adempimento alle imprese. È importante mantenere un’informazione corretta, evitando allarmismi e decisioni affrettate. Questo comunicato mira a fare chiarezza sulla normativa attuale, rassicurando le imprese e favorendo un approccio basato su dati certi e aggiornati.

Ance Brindisi intende fare chiarezza, invitando le imprese a non lasciarsi coinvolgere da allarmismi: le parole del presidente Angelo Contessa Tuttavia, ad oggi, non esiste ancora nulla di operativo. Il decreto attuativo necessario a rendere concreta la misura non è stato pubblicato e, di conseguenza, non è possibile conoscere né i contenuti del badge né le modalità di funzionamento. Solo dalla pubblicazione di tale decreto decorreranno i 60 giorni previsti dalla norma. A ciò si aggiunge il fatto che le parti sociali comparativamente più rappresentative non sono state convocate, non è disponibile alcuna bozza del decreto e non sono stati condivisi elementi tecnici o operativi.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Lavoro, stretta sulla sicurezza con il dl Calderone. Dagli sconti alle imprese virtuose al badge digitale nei cantieri, le novità

Leggi anche: Dl sicurezza lavoro, Calderone: "Introduciamo il badge di cantiere"

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Sicurezza sul lavoro: le principali novità della legge di conversione.

Nuovo badge di cantiere: quando scatta l’obbligo - Il decreto Sicurezza ha introdotto un nuovo sistema di identificazione dei lavoratori nei cantieri edili, pubblici e privati. L’obbligo sarà operativo solo dopo il decreto attuativo: ambito di applica ... ediltecnico.it

Cos’è il nuovo badge di cantiere approvato in Cdm, come funziona e chi dovrà averlo - Tutte le imprese dovranno dotare i propri lavoratori di un badge di cantiere: lo ha deciso il governo Meloni in un decreto approvato oggi in Cdm. È una tessera di riconoscimento con codice univoco ... fanpage.it

Cantieri più sicuri dal 2026: cosa cambia davvero per le imprese edili Con la conversione in legge del Decreto Salute e Sicurezza sul Lavoro entrano in vigore nuove regole che incidono direttamente sull’organizzazione dei cantieri: badge di cantiere (n - facebook.com facebook

Fascicolo sociale e lavorativo, badge di cantiere, più formazione, vigilanza rafforzata e sostegni alle PMI: le novità dopo la conversione in legge del decreto sicurezza sul lavoro x.com