Back to 2016 la nostalgia degli anni passati ci invade e sappiamo il perché

Nel 2016, molti hanno vissuto un periodo caratterizzato da mode e tendenze specifiche, come l’uso del filtro rosa nelle foto e l’epoca di Tumblr. Questo periodo ha lasciato un’impronta nella memoria di chi era adolescente in quegli anni, rappresentando un momento di cambiamenti culturali e sociali. Riconoscere questa nostalgia aiuta a comprendere meglio le radici di alcuni gusti e comportamenti attuali, legati a ricordi condivisi e alle atmosfere di quel tempo.

Chi è stata adolescente nel 2016 sicuramente avrà vissuto interamente il filtro rosa su ogni foto, l'era di Tumblr e del make up full glam. Potremmo pensare a un anno spartiacque, dei momenti che sono rimasti fortemente impressi nelle nostre menti e che, ancora oggi, ci fanno provare una forte nostalgia. #TB to 2016, il nostro anno preferito. Esattamente dieci anni fa vivevamo i momenti più belli e puri e non lo sapevamo. I social erano già presenti ma non erano il fulcro della nostra vita, c'era ancora la magia di trovarsi al parco con le proprie amiche e passare il pomeriggio a fare shooting da pubblicare. Il 2026 è il nuovo 2016. Ecco perché il beauty si nutre della nostalgia di quei momenti. Sui social c'è nostalgia per il 2016. Il 2026 è il nuovo 2016: il trend social del momento è rivivere l'anno pre-algoritmo. Perché nel 2026 guardiamo ossessivamente al 2016 e continuiamo a ritornare sulle nostre vecchie foto?

