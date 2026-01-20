Azienda ordina 670mila euro di prodotti dalla Turchia ma non arrivano mai | tre persone a processo per truffa a Torino

A Torino, tre persone sono sotto processo per aver truffato un’azienda italiana, che aveva ordinato 670mila euro di prodotti dalla Turchia, senza mai riceverli. Nonostante le apparenze di affidabilità, i destinatari della merce sono stati coinvolti in un caso di frode, evidenziando le criticità legate alle transazioni internazionali e alla fiducia nelle comunicazioni online.

"Ho visto quei due signori anche di persona, un giorno a pranzo. Sembravano affidabili. Con la donna, abbiamo scambiato qualche mail e ci siamo sentiti al telefono: si presentava con nome e cognome, ci dava aggiornamenti. Ma i prodotti non sono mai arrivati". Così ieri, 19 gennaio, in tribunale a.

