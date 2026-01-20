AVVOCATURA-regole formali e coscienza individuale | l' incontro ad Avellino

Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Avellino organizza un incontro dal titolo “AVVOCATURA: regole formali e coscienza individuale”. L’evento intende offrire una riflessione sul rispetto delle norme e sull’importanza della responsabilità personale nel ruolo dell’avvocato, analizzando il rapporto tra obblighi formali e coscienza etica nel lavoro quotidiano. Un momento di approfondimento dedicato alla formazione professionale e ai valori fondamentali della professione forense.

