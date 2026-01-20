avete giorgia meloni siete fortunati gerard depardieu fa pace con barillari e con gli italiani

Gerard Depardieu e Rino Barillari hanno trovato un punto di incontro, mettendo fine a tensioni passate. Dopo mesi di divergenze pubbliche, i due hanno annunciato di aver risolto le proprie incomprensioni, con scuse reciproche e il ritiro delle denunce. L’evento si è svolto a Roma, segnando una riconciliazione che ha attirato l’attenzione di molti, con un messaggio di pace e dialogo tra figure di spicco.

E pace fu, dopo le foto, i cazzotti e le denunce in tribunale. “Tutto risolto. Lui ha chiesto scusa e io ho deciso di ritirare la querela” ha detto ieri Rino Barillari, il re dei paparazzi, nel corso di un incontro all’Harry’s Bar di via Veneto a Roma con l’attore francese Gerard Depardieu, 77 anni. Denuncia ritirata, foto a beneficio dei colleghi di Barillari, il re dei paparazzi romani, dopo che nel 2024 l’attore francese aveva lanciato del ghiaccio al fotografo e lo aveva preso a pugni mandandolo all’ospedale con dieci giorni di prognosi. “Abbiamo raggiunto un accordo e siamo felici”, conferma l’avvocato di Depardieu Fabrizio Siggia mentre sale in macchina con l’attore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

“Adesso mi sento più tranquillo”: Rino Barillari fa pace con Gerard Depardieu dopo la rissa all’Harry’s BarDopo la lite all’Harry’s Bar, Rino Barillari e Gerard Depardieu hanno trovato un momento di confronto.

Rino Barillari e Gerard Depardieu: la pace a la Vita in DirettaRino Barillari e Gerard Depardieu hanno recentemente ristabilito un rapporto di pace.

