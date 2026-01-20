Aversa biolago nel degrado | stamane partiti gli interventi di pulizia Giovedì nuovo sopralluogo

A Aversa sono iniziati questa mattina gli interventi di pulizia e manutenzione del biolago di via della Repubblica, a seguito delle segnalazioni di degrado degli ultimi mesi. Giovedì è previsto un nuovo sopralluogo per verificare lo stato dei lavori e valutare ulteriori interventi necessari. L’intervento mira a ripristinare le condizioni del biolago e migliorare l’area per i cittadini.

Dopo il degrado e le segnalazioni delle ultime settimane, questa mattina sono partiti gli interventi di pulizia e manutenzione del biolago di via della Repubblica ad Aversa. L'area versava in condizioni critiche, tra acqua stagnante, sporcizia ed erbacce che avevano compromesso l'aspetto e la fruibilità del laghetto artificiale.Il biolago, completato nel 2023 grazie a un progetto dell'amministrazione Golia in collaborazione con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, era stato concepito come un'oasi di benessere e sostenibilità ambientale.

