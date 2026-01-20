Avengers | Doomsday e le 4 clip promo che conterrebbero un messaggio in codice

Gli appassionati di Marvel attendono con interesse Avengers: Doomsday, previsto tra undici mesi. I fratelli Anthony e Joe Russo, registi della pellicola, hanno già avviato una campagna promozionale, rilasciando quattro clip teaser. Questi contenuti, pur apparentemente semplici, potrebbero nascondere messaggi in codice, stimolando l’attenzione dei fan e creando un’anticipazione crescente intorno al film.

Non c'è nessuno come i fratelli Anthony e Joe Russo capace di rendere le cose interessanti. Il loro Avengers: Doomsday non arriverà prima di undici mesi, ma la macchina promozionale è già attiva. All'uscita di Avatar: Fuoco e cenere, infatti, è comparso in alcuni cinema con un breve promo incentrato su uno o più personaggi del Marvel Cinematic Universe. In totale, le clip, a dire il vero, erano quattro, più o meno brevi, e, come hanno spiegato i registi sul loro account Instagram, non erano teaser e nemmeno dei trailer, ma storie e indizi. Non a caso, quindi, il loro messaggio chiudeva con un "fate attenzione". 🔗 Leggi su Gqitalia.it

