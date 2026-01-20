Avellino cerimonia di premiazione in Prefettura per i carabinieri protagonisti di un salvataggio straodinario
Mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 10.00, presso la Prefettura di Avellino, si terrà una cerimonia di premiazione per i carabinieri protagonisti di un salvataggio straordinario. Il Prefetto Rossana Riflesso, insieme al Comandante provinciale dell’Arma e ai vertici delle Forze dell’Ordine, conferirà riconoscimenti ufficiali ai militari coinvolti. L'evento sottolinea l'importanza dell'operato delle forze dell'ordine nel territorio
