avanzano musetti sonego e darderi

Nel primo turno degli Australian Open, i tennisti italiani Musetti, Sonego e Darderi hanno ottenuto risultati positivi. Lorenzo Musetti, numero cinque del mondo, ha superato il belga Raphael Collignon, rimontando dopo aver perso il primo set. Buone prestazioni anche per Sonego e Darderi, segnando un avvio promettente per il team azzurro nel torneo.

È positivo il bilancio del primo turno degli Australian Open per i colori azzurri: il numero cinque del mondo, Lorenzo Musetti (numero 5 del mondo), ha superato il belga Raphael Collignon anche se il carrarino se l'è vista brutta dopo aver perso il primo set 6-4 ma rimontando negli altri due vincendo il secondo al tie-break (7-6) e il terzo 7-5. Per un problema fisico, poi, il belga ha alzato bandiera bianca al quarto set con Lorenzo avanti 3-2 che, dunque, ha vinto a tavolino l'incontro. Sarà derby con Sonego. Al secondo turno, però, sarà già derby italiano visto che anche l'altro Lorenzo, Sonego (numero 40 del ranking Atp), ha superato nettamente il primo turno dello Slam australiano: grazie anche a un ottimo servizio, ha vinto in tre set (6-4 6-0 6-3) contro lo spagnolo Carlos Taberner. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

