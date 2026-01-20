Autovelox mobili in Lombardia e a Como doppi controlli sulla Tangenziale | dove sono fino al 25 gennaio

Fino al 25 gennaio, gli agenti di polizia in Lombardia, inclusa Como, effettueranno controlli con autovelox mobili sulla Tangenziale e altre strade principali. Questi controlli mirano a garantire il rispetto dei limiti di velocità e la sicurezza stradale. Si raccomanda di rispettare le norme del codice della strada per evitare sanzioni e garantire un viaggio sicuro.

