Autolinee di Latina pubblicata la gara per il restyling

La Regione Lazio, tramite Cotral Spa, ha pubblicato la gara per il restyling dell’area delle autolinee di Latina. L’intervento mira a riqualificare l’area, migliorando la funzionalità e l’efficienza dei servizi di trasporto. Il valore di base dell’appalto è di 257 mila euro. La procedura rappresenta un passo importante per il potenziamento delle infrastrutture di trasporto pubblico nella città.

Latina, 20 gennaio 2026 – La Regione Lazio – ente appaltante Cotral Spa ha indetto la gara di affidamento per la riqualificazione dell’area delle autolinee di Latina, utilizzata dall’azienda, con valore a base di asta 257.900 euro. Gli interventi oggetto della gara comprendono la riqualificazione dell’area attualmente in uso a Cotral. In particolare, il restyling e la ridistribuzione dei locali interni e la sistemazione dell’area esterna con la realizzazione di una sala di attesa passeggeri, un ufficio per addetto al capolinea, una sala per il personale Cotral viaggiante, un’area di attesa più confortevole e i servizi igienici per gli autisti e per l’utenza del servizio di trasporto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

