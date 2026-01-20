Aut Aut spettacolo a Teatrosophia

Da romatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Aut Aut, spettacolo a Teatrosophia, offre uno sguardo approfondito sulla ricerca teatrale contemporanea. La Margot Theatre Company, nota per produzioni come Io ed Emma, Le intermittenze della morte e DNA, ha consolidato la propria reputazione attraverso lavori che uniscono riflessione e innovazione. Questa rappresentazione si inserisce nel panorama culturale della rassegna, proseguendo il percorso di qualità e attenzione alle tematiche attuali.

Io ed Emma, Le intermittenze della morte, DNA: sono questi i titoli che hanno segnato il successo della Margot Theatre Company nelle scorse stagioni di Teatrosophia. Una compagnia dalla forte identità artistica, capace di fondere con coerenza e originalità teatro di prosa, danza contemporanea.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Aut-Aut: la scelta esistenziale in scena da TeatrosophiaAut-Aut, lo spettacolo di teatro fisico-poetico della Margot Theatre Company, sarà in scena a Teatrosophia a Roma dal 22 al 25 gennaio 2026.

Leggi anche: “Aut-Aut” a Teatrosophia: il teatro fisico-poetico della Margot Theatre Company tra filosofia e presente

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

‘Aut-Aut’ a Teatrosophia - ‘Io ed Emma’, ‘Le intermittenze della morte’, ‘DNA’: sono questi i titoli che hanno segnato il successo della Margot Theatre Company nell ... expartibus.it

AUT AUT

Video AUT AUT

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.