Aut Aut spettacolo a Teatrosophia

Aut Aut, spettacolo a Teatrosophia, offre uno sguardo approfondito sulla ricerca teatrale contemporanea. La Margot Theatre Company, nota per produzioni come Io ed Emma, Le intermittenze della morte e DNA, ha consolidato la propria reputazione attraverso lavori che uniscono riflessione e innovazione. Questa rappresentazione si inserisce nel panorama culturale della rassegna, proseguendo il percorso di qualità e attenzione alle tematiche attuali.

Io ed Emma, Le intermittenze della morte, DNA: sono questi i titoli che hanno segnato il successo della Margot Theatre Company nelle scorse stagioni di Teatrosophia. Una compagnia dalla forte identità artistica, capace di fondere con coerenza e originalità teatro di prosa, danza contemporanea. Aut-Aut, lo spettacolo di teatro fisico-poetico della Margot Theatre Company, sarà in scena a Teatrosophia a Roma dal 22 al 25 gennaio 2026.

