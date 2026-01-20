Jannik Sinner ha iniziato il 2026 con una vittoria agli Australian Open, superando Gaston in poco più di un'ora. Con il punteggio di 6-2, 6-1, l'avversario si è ritirato, permettendo a Sinner di accedere al secondo turno. Il talento italiano, già vincitore nelle ultime due edizioni, si prepara a proseguire il cammino nel primo grande torneo della stagione.

Jannik Sinner avanza al secondo turno degli Australian Open, primo Slam della stagione che lo ha visto vincitore nelle ultime due edizioni. L’azzurro era avanti 6-2 6-1 dopo 68 minuti di gioco quando il suo rivale, il francese Hugo Gaston, numero 93 del ranking, è stato costretto a ritirarsi. Nel secondo turno Sinner, numero 2 al mondo e del tabellone, dovrà vedersela con il vincente della sfida tra la wild card James Duckworth e il lucky loser Dino Prizmic. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Australian Open: Sinner vince il primo match del 2026 in poco più di un'ora. Sul 6-2/ 6-1 il ritiro di Gaston

Australian Open, è il giorno del debutto di Sinner: l’azzurro contro Gaston nel primo match ufficiale del 2026 – Segui la direttaOggi inizia ufficialmente il torneo degli Australian Open 2026, con il debutto di Jannik Sinner.

Australian Open, è il giorno del debutto Sinner: l’azzurro contro Gaston nel primo match ufficiale del 2026 – Segui la direttaOggi inizia ufficialmente il torneo degli Australian Open 2026, con il debutto di Jannik Sinner.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Non si tratta di battere un avversario, ma di sentirsi a proprio agio in ogni situazione:…; Sinner vince e convince: battuto Auger-Aliassime; Sinner-Gaston il francese si ritira sul 6-2 6-1 in favore dell'azzurro; Australian Open, Sinner vince in tre set l'esibizione con Auger-Aliassime.

Sinner, inizio sul velluto a Melbourne: vince due set, poi Gaston si ritira - Al prossimo turno per Sinner ci sarà la sfida con James Duckworth, che ha battuto Dino Prizmic in cinque set, mentre le buone notizie arrivano dalla notte italiana, che ha visto uscire di scena il ... adnkronos.com

Australian Open 2026: Gaston si ritira, Sinner vince sul due a zero! – VIDEO - Australian Open 2026: Sinner era già in vantaggio di due set quando l'avversario si è ritirato permettendo all'italiano di vincere in anticipo! generationsport.it

Australian Open 2026, seguire Sinner diventa un’impresa: ecco perché

Australian Open 2026, il bel gesto di Sinner dopo il ritiro di Gaston: "Si è avvicinato a lui e…" facebook

Terzo appuntamento di Schiaffo al Volo per questi Australian Open 2026 @Simon_Forever, @opocaj33 e Roberta Vinci LINK youtube.com/live/SLRWDlbM6… x.com