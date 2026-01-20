Jannik Sinner ha iniziato con successo gli Australian Open, superando Gaston al primo turno. La sua vittoria apre la strada anche agli altri italiani in gara, tra cui Musetti, Sonego e Darderi. L’evento rappresenta un importante momento per il tennis nazionale, che si prepara alle sfide successive con entusiasmo e determinazione.

AGI - Jannik Sinner vince al primo turno degli Australian Open e con lui sorridono anche Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. Non è stata forse la vittoria che l'altoatesino avrebbe voluto per rompere il ghiaccio nella 'sua' Melbourne. Un match senza storia, scivolato via in un'ora e undici minuti tra i limiti fisici di un Hugo Gaston troppo fragile per reggere l'urto del vincitore delle ultime due edizioni. Il punteggio recita 6-2 6-1 prima del ritiro del francese, regalando al numero 2 al mondo un passaggio del turno rapido che preserva le energie in vista di un altro match sulla carta abbordabile contro il padrone di casa James Duckworth, in tabellone principale con una wild card, reduce dalla vittoria in cinque set contro il lucky loser Dino Prizmic. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Australian Open, Sinner schianta Gaston. Sarà derby Musetti-Sonego

LIVE Australian Open: Musetti passa, sarà derby con Sonego. Darderi vince un match drammatico. Sinner alle 9Questa terza giornata degli Australian Open vede in campo sei tennisti italiani nel singolare.

