Australian Open quarto giorno con Alcaraz e Paolini | il programma completo

Il quarto giorno degli Australian Open 2026 prevede il ritorno in campo di diversi tennisti, tra cui Carlos Alcaraz e Jasmine Paolini, impegnati nel secondo turno. Accanto a loro, scenderanno in campo anche Alexander Zverev e l’australiano Alex De Minaur. L’appuntamento è per le partite che si svolgeranno nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 gennaio, offrendo un programma ricco di incontri di rilievo.

(Adnkronos) – Quarto giorno agli Australian Open 2026. A partire dalla notte tra martedì 20 gennaio, e mercoledì 21, scenderanno nuovamente in campo, per il secondo turno, Carlos Alcaraz e Jasmine Paolini, oltre ad Alexander Zverev e il padrone di casa Alex De Minaur. Nel tabellone femminile, oltre all'azzurra, tornerà protagonista la numero uno Wta . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Australian Open, terzo giorno con Sinner e Musetti: programma completoIl terzo giorno degli Australian Open 2026 vedrà la partecipazione di alcuni dei principali tennisti italiani, tra cui Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Australian Open, da Cobolli e Paolini ad Alcaraz: il programma della prima giornataL'Australian Open 2026 apre i battenti a Melbourne, con il primo turno in programma tra il 17 e il 18 gennaio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Podcast tennis ? S05E03. Australian Open 2026, l'analisi del tabellone; Australian Open oggi: Alcaraz e Paolini in campo; Hawaiian Open | Giorno 4 PGA Tour; Sorteggio degli Australian Open, Sinner apre con Gaston. Australian Open, quarto giorno con Alcaraz e Paolini: il programma completo - A partire dalla notte tra martedì 20 gennaio, e mercoledì 21, scenderanno nuovamente in campo, per il secondo turno, Carlos Alcaraz e Jasmine Paolini, oltre ad ... adnkronos.com

MUSETTI SOFFRE MA VINCE Lorenzo non inizia al meglio il suo Australian Open perdendo il primo set contro Collignon. Pian piano trova ritmo e coraggio, portandosi in vantaggio 2-1 e nel quarto set Collignon crolla ed è costretto al ritiro. Ad aspettare - facebook.com facebook

Australian Open: passano il primo turno Musetti, Sonego e Darderi #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.