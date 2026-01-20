Australian Open Oliynykova commuove | Mio padre combatte per Ucraina oggi è fiero di me

Durante gli Australian Open, Oleksandra Oliynykova ha condiviso un momento di grande emozione, riconoscendo il sostegno del padre, che combatte per l'Ucraina. Nonostante la sconfitta contro Madison Keys, la tennista ucraina ha lanciato un appello silenzioso sulla situazione nel suo paese, chiedendo solidarietà senza entrare nei dettagli. Un gesto che mette in luce il legame tra sport e impegno civile, in un contesto di grande tensione internazionale.

(Adnkronos) – Oleksandra Oliynykova commuove agli Australian Open. La tennista ucraina ha perso oggi, martedì 20 gennaio, contro la statunitense Madison Keys, campionessa in carica a Melbourne, e ha lanciato un appello, silenzioso, in conferenza stampa: "Ho bisogno del vostro aiuto per proteggere i bambini e le donne ucraine, ma non ne posso parlare qui", recita la maglietta che ha esposto ai giornalisti, dribblando così le stringenti regole dell'Atp che vietano qualunque messaggio politico. La causa ucraina, in guerra con la Russia, è particolarmente sentita da Oliynykova, visto che ha il padre a combattere in prima linea: "Lui è un soldato ed è nell'esercito.

Oliynykova: "Gioco per mio padre, in guerra per l'Ucraina. E quei tatuaggi sul mio viso..."Oliynykova, attualmente al 92° posto nel ranking mondiale, ha dedicato il suo successo al suo padre, arruolato in guerra per l’Ucraina.

Australian Open, la Oliynykova mette paura alla campionessa in caricaDurante gli Australian Open, Oleksandra Oliynykova ha mostrato segnali di competitività contro la campionessa in carica, mettendo in difficoltà la favorita nel corso di un set.

