Australian Open oggi Sinner-Gaston – Diretta

Oggi si svolge il primo turno degli Australian Open 2026, con Jannik Sinner che affronta Hugo Gaston. La partita si gioca nella terza giornata dello Slam di Melbourne e sarà visibile in diretta tv e streaming. Questo incontro rappresenta l’esordio del tennista italiano nel torneo, offrendo un’opportunità importante per avanzare nel torneo.

(Adnkronos) – Esordio agli Australian Open 2026 per Jannik Sinner. Nella terza giornata dello Slam di Melbourne oggi, martedì 20 gennaio, il tennista azzurro giocherà contro il francese Hugo Gaston – in diretta tv e streaming – al primo turno del tabellone maschile. Sinner arriva al primo appuntamento della stagione da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e del 2025. In caso di passaggio del turno Sinner sfiderà il vincente della sfida tra Duckworth e Prizmic.

