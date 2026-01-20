Australian Open Musetti perde primo set e impreca con se stesso | Fai schifo

Lorenzo Musetti ha affrontato un inizio difficile agli Australian Open, perdendo il primo set contro il belga Raphael Collignon. L’italiano, nel suo esordio a Melbourne, sembra aver accusato la tensione, come dimostrato anche dalle sue parole di insoddisfazione. La partita prosegue con l’obiettivo di recuperare e dimostrare tutta la sua tenacia nel torneo di esordio della stagione.

(Adnkronos) – Esordio più complicato del previsto per Lorenzo Musetti agli Australian Open. Oggi, martedì 20 gennaio, il tennista azzurro sfida il belga Raphael Collignon nel primo turno dello Slam di Melborune, il primo della stagione, ma sembra accusare la tensione. Il nuovo numero cinque del mondo, arrivato in top 5 grazie alla finale, poi persa contro Bublik, raggiunta a Hong Kong, si è sfogato più volte durante il match, soprattutto contro se stesso. Durante il primo set, perso con il punteggio di 6-4, Musetti si è lasciato andare, a favor di telecamere, a un'imprecazione prendendo di mira però se stesso: "Che schifo, fai schifo", ha urlato l'azzurro, chiaramente non soddisfatto del suo livello di tennis.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

LIVE Musetti-Collignon 3-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: belga avanti di un break nel primo setSegui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026, con il belga avanti di un break nel primo set.

