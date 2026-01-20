Australian Open la Olyinikova mette paura alla campionessa in carica

Allo svolgimento degli Australian Open, Oleksandra Olyinikova ha affrontato una sfida importante contro la campionessa in carica. La partita, durata un solo set, ha mostrato il livello di competitività della giovane tennista, che ha messo in difficoltà la favorita. Questa sfida evidenzia il percorso di crescita e le possibilità future nel torneo, offrendo uno sguardo attento sulle dinamiche del grande slam australiano.

Tempo di lettura: 2 minuti È durato un set il sogno di Oleksandra Olyinikova di regalarsi il passaggio del primo turno agli Australian Open in corso di svolgimento a Melbourne. Nella straordinaria cornice della Rod Alver Arena, la 25enne ucraina tesserata con il Ct San Giorgio del Sannio é stata battuta 76 (8-6), 6-1 dalla statunitense e campionessa in carica Madison Keys. La Olyinikova, avanti 4-1, ha disputato un primo set da applausi mettendo in grandissima difficoltà la detentrice del titolo capace di aggiudicarsi il parziale solo al tie-break con il minimo scarto (8-6) dopo avere annullato 2 set point e chiuso la prima partita con 4 colpi vincenti di straordinaria bellezza.

MUSETTI SOFFRE MA VINCE Lorenzo non inizia al meglio il suo Australian Open perdendo il primo set contro Collignon. Pian piano trova ritmo e coraggio, portandosi in vantaggio 2-1 e nel quarto set Collignon crolla ed è costretto al ritiro. Ad aspettare - facebook.com facebook

Australian Open: passano il primo turno Musetti, Sonego e Darderi #ANSA x.com

