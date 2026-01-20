Australian Open la Oliynykova mette paura alla campionessa in carica

Durante gli Australian Open, Oleksandra Oliynykova ha mostrato segnali di competitività contro la campionessa in carica, mettendo in difficoltà la favorita nel corso di un set. La partita, ancora in corso, evidenzia il suo impegno e determinazione nel torneo di Melbourne, offrendo un’anticipazione delle sfide che si preannunciano intense e competitive.

Tempo di lettura: < 1 minuto È durato un set il sogno di Oleksandra Oliynykova di regalarsi il passaggio del primo turno agli Australian Open in corso di svolgimento a Melbourne. Nella straordinaria cornice della Rod Alver Arena, la 25enne ucraina tesserata con il Ct San Giorgio del Sannio é stata battuta 76 (8-6), 6-1 dalla statunitense e campionessa in carica Madison Keys. La Oliynykova, avanti 4-1, ha disputato un primo set da applausi mettendo in grandissima difficoltà la detentrice del titolo capace di aggiudicarsi il parziale solo al tie-break con il minimo scarto (8-6) dopo avere annullato 2 set point e chiuso il parziale con 4 colpi vincenti di straordinaria bellezza.

