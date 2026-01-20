A Melbourne si sono conclusi i primi incontri del primo turno degli Australian Open 2026. Gli italiani in gara hanno affrontato con impegno le proprie sfide, segnando i primi risultati del torneo. Mercoledì sarà il turno di Paolo Paolini, che scenderà in campo per proseguire la sua avventura. Ecco un riepilogo dei risultati e degli avversari che attendono i giocatori italiani nel prosieguo del torneo.

A Melbourne è tempo di tirare già una riga: con la fine del Day 3, si è chiuso anche il primo turno degli Australian Open 2026. Per la verità con due match ancora in bilico, compreso un bizzarro Tsitsipas contro il giapponese Michozuki. Per l’Italia il debutto stagionale Slam è stato positivo. Innanzitutto, non hanno deluso i top 10 azzurri. Per prima Jasmine Paolini, poi Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno portato a casa i loro match. In campo femminile è arrivata poi l’eliminazione di Elisabetta Cocciaretto, l’unica altra presente nel tabellone singolare. Nel maschile, la delusione è la sconfitta di Flavio Cobolli, frenato da un problema intestinale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Australian Open, i risultati del primo turno: come sono andati gli italiani e i prossimi avversari. Mercoledì tocca a Paolini

Australian Open, tocca a Sinner e Musetti: il programma del primo turno degli azzurriL’Australian Open 2026 inizia con l’ingresso degli azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che scenderanno in campo nel primo turno del tabellone singolare maschile.

Australian Open: Cobolli out al primo turno, bene PaoliniAl primo turno degli Australian Open, Giovanni Cobolli è stato eliminato dopo una sconfitta in tre set contro Arthur Fery.

