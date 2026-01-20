Australian Open è il giorno del debutto Sinner | l’azzurro contro Gaston nel primo match ufficiale del 2026 – Segui la diretta

Oggi inizia ufficialmente il torneo degli Australian Open 2026, con il debutto di Jannik Sinner. L’azzurro affronta Hugo Gaston nel primo match della stagione. Segui in tempo reale le fasi della partita, con aggiornamenti su risultato e commenti. Qui troverai tutte le informazioni necessarie per seguire l’incontro tra Sinner e Gaston, in un contesto di incontro tra due talenti emergenti del tennis internazionale.

L'Australian Open è un'esclusiva di Warner Bros. La sfida tra Jannik Sinner e Hugo Gaston – così come tutto l'Australian Open – sarà visibile su discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili su Dazn e TimVision. È il giorno dell'esordio di Jannik Sinner agli Australia Open. L'azzurro non ha ancora giocato match ufficiali quest'anno e affronterà Hugo Gaston, numero 93 del mondo. Si comincia alle ore 9, nel primo match della sessione serale alla Rod Laver Arena, il centrale di Melbourne.

Sinner-Gaston, definito il giorno del debutto agli Australian Open 2026Il 20 gennaio 2026 segnerà il debutto di Jannik Sinner agli Australian Open.

LIVE Sinner-Gaston, Australian Open 2026 in DIRETTA: inizia la corsa alla difesa del titoloBenvenuti alla cronaca in tempo reale del primo turno degli Australian Open 2026, dove Jannik Sinner affronta Hugo Gaston.

