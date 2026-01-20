Oggi inizia ufficialmente il torneo degli Australian Open 2026, con il debutto di Jannik Sinner. L’azzurro affronta Hugo Gaston nel primo match del torneo. Segui in tempo reale la cronaca, i commenti e i risultati live dell’incontro, disponibile su Il Fatto Quotidiano. Questa partita segna l’inizio di una nuova edizione del grande slam australiano, con l’attenzione puntata sui protagonisti italiani.

Jannik Sinner arriva al primo Slam dell’anno da campione in carica. L’azzurro ha vinto in Australia negli ultimi due anni: nel 2024 battendo Daniil Medvedev e nel 2025 ripetendosi in finale contro Alexander Zverev. È l’unico Slam che Sinner ha già vinto due volte in carriera. Quello degli Australian Open tra Jannik Sinner e Hugo Gaston sarà il terzo scontro totale. Sono infatti due i precedenti tra i due tennisti, ma entrambi risalenti al 2021, quando sia Gaston che Sinner erano due tennisti totalmente diversi. A vincerli però fu sempre Jannik Sinner: il primo risale all’Atp 250 di Marsiglia, su cemento indoor, vinto da Sinner per 6-4, 6-1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Australian Open, è il giorno del debutto di Sinner: l’azzurro contro Gaston nel primo match ufficiale del 2026 – Segui la diretta

Australian Open, è il giorno del debutto Sinner: l’azzurro contro Gaston nel primo match ufficiale del 2026 – Segui la direttaOggi inizia ufficialmente il torneo degli Australian Open 2026, con il debutto di Jannik Sinner.

Sinner-Gaston, definito il giorno del debutto agli Australian Open 2026Il 20 gennaio 2026 segnerà il debutto di Jannik Sinner agli Australian Open.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: il programma del 19 gennaio · Tennis ATP e WTA; Australian Open 2026, notte da big a Melbourne: Gauff, Swiatek e Djokovic; Jannik Sinner arriva in giallo agli Australian Open e il suo look diventa subito virale, dalla polo alle scarpe nuove di zecca; Sinner in divisa gialla agli Australian Open: “Il prossimo anno il colore provo a sceglierlo io”.

Australian Open 2026, Sinner in campo tra poco. Vincono Musetti, Sonego e Darderi - Nella notte tre italiani su quattro, nel tabellone di singolare maschile, si sono qualificati al secondo turno degli Australian Open 2026: Lorenzo Musetti, ... lapresse.it