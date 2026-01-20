Australian Open | debutto vincente per Sinner Gaston si ritira sotto di due set

Allo Australian Open, Jannik Sinner apre con una vittoria il suo cammino a Melbourne Park, sconfiggendo Hugo Gaston. Nel corso della partita, il francese si è ritirato dopo aver perso i primi due set, consentendo all’italiano di partire con un buon passo nella fase iniziale del torneo. La vittoria rappresenta un buon inizio per Sinner nel tentativo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

MELBOURNE – Esordio vincente a Melbourne Park per Jannik Sinner: l’azzurro inizia la difesa del titolo agli Australian Open battendo il francese Hugo Gaston, n. 93 al mondo, che si è ritirato per un problema fisico dopo aver perso i primi due set 6-2, 6-1 dopo poco più di un’ora di gioco. Gaston è stato costretto a fermarsi per problemi fisici accusati in avvio di secondo set. Nel secondo turno Jannik affronterà il vincente della sfida tra l’australiano James Duckworth, numero 88 Atp, e il croato Dino Prizmic, numero 127. A Melbourne Sinner punta a diventare il 4° giocatore nella storia a vincere tre titoli consecutivi in singolare maschile nella storia del torneo dopo Jack Crawford (dal 1931 al 1933), Roy Emerson (dal 1963 al 1967) e Novak Djokovic (dal 2011 al 2013 e di nuovo dal 2019 al 2021). 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Sinner, agli Australian Open una vittoria triste: Gaston si ritira dopo due setJannik Sinner affronta il suo primo impegno agli Australian Open del 2026, incontrando Hugo Gaston, che si ritira dopo due set.

Australian Open, Sinner vince la prima: Gaston si ritira al terzo setJannik Sinner apre gli Australian Open con una vittoria convincente contro Hugo Gaston, che si è ritirato nel corso del terzo set a causa di un problema fisico.

