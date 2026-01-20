Australian Open avanti Sonego | Taberner battuto in tre set

Lorenzo Sonego ha iniziato con successo la sua avventura agli Australian Open, superando Carlos Taberner nel primo turno in tre set (6-4, 6-0, 6-3). La partita si è conclusa in un’ora e 46 minuti, segnando un ottimo inizio per il tennista italiano nel torneo di Melbourne. Questo risultato rappresenta un passo importante nel percorso di Sonego verso le fasi successive dello Slam.

(Adnkronos) – Gioia azzurra agli Australian Open. Lorenzo Sonego ha battuto oggi, martedì 20 gennaio, lo spagnolo Carlos Taberner nel primo turno dello Slam di Melbourne, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4, 6-0, 6-3 in un'ora e 46 minuti. Il tennista torinese è così volato al secondo turno del torneo, dove attende il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti, amico e compagno di doppio, e il belga Raphael Collignon. Partenza subito decisa di Sonego, che riesce a imporsi con un'ottima percentuale di prime, conquistando un primo set estremamente combattuto con il punteggio di 6-4.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

