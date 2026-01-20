L'italiano Jannik Sinner si è qualificato per il turno successivo agli Australian Open 2026, grazie al ritiro del suo avversario. L'avversario, doppio campione in carica del torneo e tra i più attesi, ha dovuto interrompere la partita, permettendo a Sinner di avanzare. La competizione prosegue con attenzione verso le future sfide del talento italiano nel prestigioso torneo australiano.

Il suo avversario costretto al ritiro. È il doppio campione in carica degli Australian Open e tra i più attesi. Jannik Sinner andrà a caccia del suo terzo Australian Open di fila e intanto l’azzurro non ha steccato il suo debutto nell’edizione 2026. L’azzurro passa il turno dopo che l’avversario, il francese Gaston, è stato costretto al ritiro sotto comunque di due set per 6 – 2, 6 -1. Al termine del match, in campo, ha detto: “ Sono arrivato qui molto preparato, abbiamo lavorato bene in inverno. Contro Auger-Aliassime qui, anche se era solo un allenamento, abbiamo giocato a tutta. Ma le partite ufficiali sono una cosa diversa. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Australian Open 2026, Sinner passa il turno

Chi affronterà Jannik Sinner agli Australian Open 2026? Cosa può riservare il sorteggio: gli spauracchi da evitare turno per turnoIl 15 gennaio, a Melbourne, si terrà il sorteggio del tabellone principale degli Australian Open 2026, con inizio alle 04:30 italiane.

Chi affronterà Jannik Sinner agli Australian Open 2026? Le possibili teste di serie turno per turno e le mine vaganti inizialiL’estrazione dei tabelloni principali degli Australian Open 2026 si terrà durante la notte italiana, alle 4.

