Australian Open 2026 programma di domani 21 gennaio | orari tv ordine di gioco italiani in campo

Domani, mercoledì 21 gennaio, si svolge la quarta giornata degli Australian Open 2026, con incontri della parte alta del tabellone maschile e femminile. Si giocheranno i match validi per il secondo turno dello Slam di Melbourne. Di seguito, orari, programmazione televisiva e ordine di gioco, con particolare attenzione agli italiani in campo.

Domani, mercoledì 21 gennaio, andrà in scena la quarta giornata degli Australian Open 2026. Assisteremo ai match della parte alta del tabellone maschile e femminile, validi per il secondo turno dello Slam di Melbourne. Fari puntati sui due n.1 del mondo, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka. Lo spagnolo, dopo aver esordito in maniera agevole in sessione serale contro l’australiano Adam Walton, disputerà la sessione diurna aussie contro il tedesco Yannick Hanfmann (non prima delle 04:00 italiane). A precederlo, in questo senso, sarà Sabalenka che darà il via alle danze sul campo della Rod Laver Arena dalle 01:30 italiane, opposta dalla qualificata cinese Bai Zhuoxuan. 🔗 Leggi su Oasport.it

