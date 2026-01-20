Australian Open 2026 Paolini-Frech | orario e dove vedere la sfida

L'Australian Open 2026 prosegue con la sfida tra Jasmine Paolini e Frech. Dopo aver vinto il primo turno con successo, Paolini affronta ora il secondo turno del torneo. Ecco le informazioni su orario e dove seguire l'incontro, per rimanere aggiornati sull’andamento della partita.

Melbourne, 20 gennaio 2026 - Dopo aver brillantemente superato in due set (6-1, 6-2) la bielorussa  Aljaksandra Sasnovic, Jasmine Paolini si appresta ad affrontare il secondo turno dell'Australian Open 2026. Di fronte all'azzurra, reduce anche dal successo nel doppio con Sara Errani (6-3, 6-2 ai danni del tandem composto dalla britannica Maia Lumsden e dalla cinese Tang Qianhui ), ecco l'ostacolo Magdalena Frech. La polacca, rivale certamente da non sottovalutare, ha alle spalle la netta affermazione ai danni della slovena  Veronika Erjavec, ko 6-1, 6-1.  I precedenti tra le due giocatrici. Fino a questo momento Paolini e Frech si sono affrontate in due occasioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

