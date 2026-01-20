Australian Open 2026 p 2 | Maestrelli memorabile!

L'Australian Open 2026 ha visto il debutto di Maestrelli, giovane talento pisano nato nel 2002. Dopo una rimonta inaspettata contro Atmane, vincendo con un doppio 6-1, ha dimostrato maturità e determinazione in un primo match Slam. Questa vittoria rappresenta un passo importante nel percorso del giocatore, segnando un inizio promettente nel circuito internazionale.

Il classe 2002 di Pisa debutta negli Slam con una vittoria autorevole agli Australian Open! Nel suo primo match Slam supera Atmane rimontando da 2 set a 1 e chiudendo con un doppio 6-1 memorabile. Numeri impressionanti: 28 ace e un rovescio devastante, soprattutto in risposta. Al secondo turno lo attende un Novak Djokovic che è piaciuto. A a Melbourne il caldo si fa sentire. Da segnalare il ritiro di Auger-Aliassime per crampi, mentre cresce l’attesa per la giornata clou del primo turno per l’Italia, con 6 azzurri in campo, tra cui Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. TennisMania vi aspetta in diretta alle 19:00 sul canale YouTube di OA Sport per commenti, analisi e aggiornamenti live sugli Australian Open! #AustralianOpen #TennisItaliano #Djokovic #Sinner #Musetti #Maestrelli #TennisMania #OASport #Atp #TennisNews #AO2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

