Australian Open 2026 Musetti batte Collignon all’esordio | ora il derby con Sonego

Lorenzo Musetti ha sconfitto Raphael Collignon nel suo esordio agli Australian Open 2026, qualificandosi per il secondo turno. La partita, conclusa in quattro set, si è conclusa con il ritiro dell’avversario a causa di un problema al quadricipite destro. Ora, Musetti attende il derby con Sonego, proseguendo la sua avventura nel torneo di Melbourne.

Melbourne, 20 gennaio 2026 – Vince Lorenzo Musetti. Oggi, martedì 20 gennaio, il tennista azzurro ha battuto il belga Raphael Collignon nel primo turno degli Australian Open, imponendosi in quattro set con il punteggio di 4-6, 7-6 (3), 7-5, 4-3, a cui è seguito il ritiro dell’avversario a causa di un problema fisico al quadricipite destro, più volte trattato, anche con un medical time out, durante il match. Nel prossimo turno Musetti affronterà Lorenzo Sonego, amico e compagno di doppio, nel primo derby italiano del torneo. (Fonte Adnkronos) Foto Fitp Tennis – Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Australian Open, Musetti non brilla ma avanza: Collignon parte forte, poi è costretto al ritiro. Ora il derby con Sonego

LIVE Musetti-Collignon, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio non comodo per il n.5

Australian Open, avanzano Sonego, Musetti e Darderi. Due gli azzurri eliminati al primo turno - I risultati dei nostri della notte a Melbourne: sarà derby tra i due Lorenzo, Cocciaretto e Nardi tornano a casa

Australian Open: Musetti soffre, cresce e approfitta del ritiro di Collignon. Sarà derby con Sonego - In in match intenso e divertente Collignon sembra avere in tasca Musetti, poi però cede fisicamente e deve ritirarsi

