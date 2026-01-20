Australian Open 2026 | Musetti al secondo turno Sonego avanza Out Cocciaretto

All'Australian Open 2026, Lorenzo Musetti si qualifica per il secondo turno grazie al ritiro di Raphael Collignon, mentre Sonego avanza nel torneo maschile. Out Cocciaretto nel tabellone femminile, ma bene Darderi e Shelton. Nel singolare femminile, Keys e Rybakina iniziano con convinzione. Si preannuncia un derby azzurro tra Musetti e Sonego, mentre il torneo prosegue con sfide interessanti sui campi di Melbourne.

Derby azzurro in arrivo a Melbourne, bene Darderi e Shelton. Keys e Rybakina partono forte nel tabellone femminile Lorenzo Musetti stacca il pass per il secondo turno dell’Australian Open 2026 sfruttando il ritiro di Raphael Collignon nel corso del quarto set. La testa di serie numero 5 aveva ribaltato l’inerzia del match dopo aver perso il primo parziale, imponendosi 4-6 7-6(3) 7-5 e conducendo 3-2 quando il belga è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Per il carrarino ora c’è il derby italiano contro Lorenzo Sonego. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

Australian Open 2026, a secondo turno Musetti, Sonego e Darderi. Fuori Luca Nardi ed Elisabetta CocciarettoAgli Australian Open 2026, al secondo turno, sono avanzati Musetti, Sonego e Darderi, mentre Nardi ed Elisabetta Cocciaretto sono stati eliminati.

LIVE Australian Open: Musetti, Sonego e Darderi in campo, poi Nardi e Cocciaretto. Sinner alle 9Inizia la terza giornata degli Australian Open con cinque tennisti italiani in campo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Australian Open 2026, da Musetti a Sonego: i risultati degli italiani nella notte - In attesa di Sinner, ecco tutti i risultati degli italiani nella notte del 20 gennaio. msn.com